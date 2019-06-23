Немцы протестировали Lada Vesta: дрожащие зеркала и классная подвеска

Ситуация с Lada в Европе всем хорошо знакома: поставки автомобилей прекращены, и в страны ЕС наши машины ввозят мелкими партиями. Этот факт не мог не подстегнуть интерес западных журналистов к автомобилям Lada. Предлагаем ознакомиться с мнением немецкого издания Autonotizen о Lada Vesta SW Cross. Материал вышел под заголовком "Do Svidaniya, Auf Wiedersehen!"

"Сделано в России" - такая наклейка красуется в нижней части заднего стекла. Как выражение гордости. Название бренда - крупными буквами на крышке багажника - невозможно не заметить. Такую же "фишку" с недавних пор использует Skoda для того, чтобы подчеркнуть премиальность, а Lada использует этот приём с 2014 года…

Vesta должна была начать (в который раз) для бренда новую эру. В 2008 году АвтоВАЗ стал частью альянса Renault-Nissan и получил не только свободные деньги, но и доступ к технологиям и платформам новых партнёров. Тем не менее, Vesta остаётся настоящей Lada, если не брать в расчёт несколько кнопок и переключателей.

Lada Vesta SW Cross появилась на рынке не так давно, от обычного универсала эту модификацию отличают увеличенный дорожный просвет, 17-дюймовые легкосплавные диски, пластиковые накладки на кузов. Дизайн соответствует духу времени, но всё-таки есть в универсале налёт причудливости бюджетного автомобиля, который решил посягнуть на территорию Dacia.

Vesta SW Cross в топовой версии стоит 17 990 евро (1 284 000 рублей по курсу на 23 июня 2019 года). В составе комплектации есть навигационная система, камера заднего вида, задний диван с подогревом и обогрев лобового стекла. Приятно взглянуть на обивку интерьера, но кое-что здесь явно не для водителя…

После того, как за работу примется 102-сильный бензиновый двигатель объёмом 1.6 литра, и вы тронетесь, то от езды по шоссе вы получите удовольствие: подвеска без проблем проглатывает все неровности асфальта, сиденья не вызывают дискомфорт - они большие и имеют качественный наполнитель. Боковая поддержка? Да, её тут не хватает - так же, как и драйва. Сзади очень много места - больше, чем у многих "одноклассников".

Но поездка на дальние расстояния вас может очень утомить. И дело здесь даже не в том, что рулевая колонка регулируется исключительно по высоте, а в том, что приходится постоянно подруливать, чтобы автомобиль сохранял курсовую устойчивость. И это беспокоит больше, чем дрожащие зеркала заднего вида, готовые вырваться из корпусов, когда едешь на скорости 150 км/ч. Но вас обязательно обрадуют шумоизоляция, хороший звук акустической системы, подсказки навигатора. При умеренном стиле вождения за время теста наш Lada Vesta SW Cross на сто километров потреблял порядка 7.8 литра бензина, что немногим больше заявленного производителем показателя 7.1 литра. К слову, российский универсал вписывается в стандарты Euro 6d-Temp.

Стоит ли покупать Lada Vesta SW Cross? Однозначного ответа здесь нет. Это скучный автомобиль с большим количеством полезного пространства, с оборудованием, которое редко ломается. Таким образом, этот универсал идеально подойдёт для выполнения ежедневно возникающих задач. В таком случае совсем не обязательно покупать дорогую кросс-версию, но сейчас на Lada Vesta SW Cross в дорогой комплектации действует хорошая скидка, и автомобиль можно купить на три тысячи евро дешевле.

В этом же ценовом диапазоне играет Dacia Logan MCV в исполнении Comfort, оснащённый 90-сильный турбированным двигателем. Это дешевле, чем Vesta. И, скорее всего, потеря в цене при перепродаже у Dacia будет меньше, чем у Lada. У последней есть неплохой аргумент в виде двух лет гарантийного обслуживания и культовый статус марки, которая в скором времени вообще не будет представлена в Европе. Только вряд ли кто-то из потенциальных клиентов захочет доплачивать за такое, а жаль".

В России кросс-версии есть у седана и универсала Lada Vesta. Для автомобилей предложены 106- и 122-сильные бензиновые двигатели объёмом 1.6 и 1.8 литра. Двигатель на 106 л.с. можно заказать в паре исключительно с 5-скоростной МКП, а более мощный агрегат предлагает альтернативу - АМТ. Цена на Lada Vesta SW Cross находиться в диапазоне от 779 900 до 926 900 рублей, на седан Vesta Cross - от 793 900 до 889 900 рублей.