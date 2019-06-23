Почему могут отказать в установке ГБО

Все изменения в составе транспортного средства нужно будет согласовывать с испытательными лабораториями только начиная с июля 2020 года. Под эту статью закона попадает и установка ГБО.

Несомненно, что одна из причин любого нововведения - забота о жизни и здоровье потребителя. И в вопросах установки газобаллонного оборудования, это не шутка.

Стоит признать, что рост цен на традиционное топливо все больше толкает автолюбителей к установке газового оборудования. А рост цен на пропан, пусть и не такой катастрофический, все чаще склоняет чашу весов в сторону метана.

Исполнительный директор ГК "АТС" (серийно выпускает Lada Vesta и Lada Largus CNG) Игорь Меркулов так прокомментировал ситуацию с установкой ГБО на автомобили вторичного рынка:

"За последний год количество установок в нашей сети, и не думаю, что у партнеров все выглядит иначе, выросло в несколько раз. Клиентам даже приходится ждать несколько дней. Радует то, что за последние годы интереса к метану стало тоже в разы больше. Причина ясна - это демократичная цена по сравнению с традиционным бензином, дизелем и даже пропаном. Играют роль и программы поддержки".

Оказывается, что отличий в установке оборудования в зависимости от применяемого газа особо и нет. Но есть несколько моментов, с которыми каждый автолюбитель, желающий сэкономить на топливе, должен быть знаком.

Большая часть вопросов при установке оборудования может возникнуть к автомобилям вторичного рынка. Именно на этом мы сфокусировали внимание в данном материале. Вопросов к автомобилям, выпущенным серийно, как правило не возникает.

Двигатель

Если вы решили установить ГБО в сильно подержанные дедушкины "Жигули", то принципиальной причины отказать вам в сервисном центре не найдут. Возраст автомобиля - это не основной фактор. Важен пробег. И если он в районе 300 000 км (такую цифру называют в большинстве установочных центров), то это станет причиной замера компрессии.

И дело тут не в безопасности, а в корректной работе двигателя во время использования газовой смеси. Машина попросту может не ехать. С износом деталей ДВС падает мощность, а с газом это будет заметнее в разы. В итоге, по сравнению с бензином, этот показатель может упасть в 1,5 раза. Учитывая высокое октановое число газовой смеси и степень сжатия должна быть достаточной.

Что до объемов и количества цилиндров, то тут нет никаких ограничений. Специалисты говорят, что моторы большого объема более восприимчивы к потреблению газа. Им это на пользу. И действительно, группе журналистов "Российской газеты" удалось проверить это на тест-драйве битопливного Kamaz 5490 Neo, который руководство завода организовало для нас в рамках мероприятия по старту нового завода кабин. Сравнительный тест новой модели 54901 с бензиновым мотором и метанового тягача выявил преимущество второго.



Сохраняют мощность и демонстрируют малый расход автомобили с турбированными моторами. Тут все опять зависит от степени сжатия.

Кузов

Крепление баллона зачастую подразумевает под собой крепление к кузову или другим элементам рамы, каркаса. А если кузов подвергся коррозии? Это сулит проблемы при установке и эксплуатации. К примеру, некоторые баллоны имеют не малую массу. Как поведет он себя на трассе, будучи прикрученным к ржавому металлу? А во время ДТП? Одним словом, коррозия кузова - это одна из причин отказать вам в установке.

И тут многие могли вспомнить ряды баллонов на крышах автобусов, тракторов и прочей специальной техники. Не возбраняется и такое. Но крепление обязательно должно осуществляться к раме или каркасу. Другими словами, закрепить несколько баллонов с метаном на крышу вашего седана, каким бы представительским он не был, не получится.

Заправочный штуцер

Заправочный штуцер - один из элементов отличающих установку пропана и метана. Если это пропан, то рекомендуемые места установки: люк бензобака, бампер или нижняя часть кузова под бампером. Нельзя устанавливать под капотом, и в багажнике.

Метан - все то же самое. Добавляется возможность установки под капотом, но в противоположной от АКБ стороне. Риск установки на открытом пространстве, в бампере, к примеру, связан с воздействием окружающей среды. Заправочный штуцер быстрее придет в негодность. Но в любом случае, это лучше размещения в закрытом объеме, где при возможной утечке газ будет скапливаться.

После установки

Если говорить в общем, то пропановое и метановое оборудование отличаются собственно самим оборудованием. Это иные редукторы, трубки и баллоны. Ввиду большого рабочего давления метана, форма баллонов почти всегда цилиндрическая, толщина стенок более высокая, а вес больше.

Любое ГБО, устанавливаемое в наши дни, имеет экологический класс не ниже Евро 4. Специалисты говорят, что тонкими настройками способны поднять класс автомобиля, использующего газ, с четвертого до шестого.

Нюансы установки, о которых нужно знать, это не все. Остаются вопросы обслуживания ГБО, которыми некоторые автолюбители пренебрегают. А зря. Техобслуживание рекомендуется проводить каждые 15 000 километров или один раз в год. Включает оно в себя проверку на герметичность, внешний осмотр конструктивных элементов, аппаратуры и самого баллона. Очень часто механическому воздействию подвергаются элементы крепления, когда баллон размещен под днищем машины. Происходит это при прохождении "лежачих полицейских" или спрыгивании с бордюра.

Любые сосуды, работающие под давлением, проходят испытание через пять лет после начала эксплуатации. Делают это в компаниях, имеющих разрешение на такой вид испытаний. Сосуд демонтируется и проверяется давлением, кратно превышающим рабочее.

Пренебрегать этим не стоит не только исходя из вопросов безопасности. Вам могут отказать в заправке на АГНКС, если не окажется нужных документов.