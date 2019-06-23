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Рубрика: В мире

Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России

Текст: Марина Алешина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Владимир Соловьев прокомментировал повышение цен для россиян в Грузии

Грузинские власти отреагировали на решение России прекратить авиасообщение с этой страной на фоне беспорядков в Тбилиси, имеющих откровенный антироссийских подтекст. Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий". Напомним, что двумя днями ранее Зурабишвили назвала Россию "оккупантом" и "врагом", обвинив ее в организации беспорядков. В МИД РФ назвали тбилисские события провокацией.

МИД: Москва требует от Грузии обеспечить безопасность российских граждан

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий отечественным авиаперевозчикам полеты в Грузию. Документ вступит в силу с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что эта вынужденная мера принята в интересах безопасности российских граждан, и в случае нормализации обстановки рейсы будут возобновлены. Пока же гражданам, уже купившим билеты, гарантируется полный возврат средств. Позже стало известно о приостановке полетов в РФ и грузинских авиакомпаний из-за наличия просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас, в разгар сезона, который обычно продолжается до сентября - октября, в Грузии находятся до семи тысяч наших туристов по путевкам. Самостоятельных путешественников - примерно в два - три раза больше. В прошлом году Грузию посетило полтора миллиона россиян.

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