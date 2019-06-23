Захарова: Туристы из России никому ничего не должны в Грузии

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей. На каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах...", - написала Захарова на своей странице в Facebook. По ее словам, именно за эти эмоции, пусть и не всегда идущие от сердца, туристы и платят деньги. "Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен", - подчеркнула дипломат.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий отечественным авиаперевозчикам полеты в Грузию. Документ вступит в силу с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что эта вынужденная мера принята в интересах безопасности российских граждан, и в случае нормализации обстановки рейсы будут возобновлены.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews заявила, что российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий". При этом двумя днями ранее Зурабишвили назвала Россию "оккупантом" и "врагом", обвинив ее в организации беспорядков. В МИД РФ назвали тбилисские события провокацией.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас, в разгар сезона, который обычно продолжается до сентября - октября, в Грузии находятся до семи тысяч наших туристов по путевкам. Самостоятельных путешественников - примерно в два - три раза больше. В прошлом году Грузию посетило полтора миллиона россиян.