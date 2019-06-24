Актера Андрея Харитонова кремируют и похоронят в Киеве

Советский, российский актер, режиссер и сценарист Андрей Харитонов, прославленный уже дебютной своей ролью - Артура Бертона в экранизации "Овода" 1980 года, будет похоронен в Киеве.

Об этом KP.RU рассказала вдова артиста Ольга. Отметив, что поклонники попасть на прощание не смогут - "это была воля Андрея"

Ольга уточнила, что тело Харитонова кремируют, а прах перевезут в Киев - на родину. Прощание пройдет в Москве, в четверг, но, как говорит вдова, "нет смысла сообщать место и время - это будет закрытая церемония, только для самых близких, очень узкого круга людей".

Напомним, Андрей Игоревич умер в возрасте 59 лет от рака желудка. Актер скончался у себя дома в субботу, "но официальная дата смерти - воскресенье, 23 июня", добавила вдова.

Как говорит Ольга, они точно не знают, когда появилась опухоль. Но зимой случился рецидив и в последнее время артист уже не вставал с постели.

"Андрей хотел, чтобы его запомнили таким, каким его знали по фильмам - красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком", - пояснила вдова решение Харитонова не устраивать пышное прощание. Добавив, что артист перед уходом "очень похудел и выглядит неважно".