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Рубрика: Экономика

Будет ли дальше укрепляться курс рубля

Текст: Роман Маркелов

Российская валюта завершила предыдущую неделю на уровнях, которых не видела с 2018 года - около 63 рублей за доллар США.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль укрепился на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о смягчении своей денежно-кредитной политики, новостях о возобновлении торговых переговоров между Китаем и США, а также позитива на нефтяном рынке. Однако благополучие рубля может оказаться недолговечным, допускают аналитики.

Фото: iStock
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ФРС на прошлой неделе осторожно, но все же подал рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в ближайшие месяцы в случае ухудшения экономических прогнозов и снижения ожиданий по инфляции. Июльское же заседание станет квинтэссенцией рыночных ожиданий - если ФРС все же понизит ставку и подтвердит свои намерения и далее следовать по более "мягкому" вектору монетарной политики, рынки могут продолжить рост, отказываясь от страхов за мировую экономику, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Если ФРС начнет цикл монетарного смягчения, летом на рынках будет править жадность, а не страх, считает он.

Федрезерв, начав цикл монетарного смягчения, неминуемо увлечет за собой остальные мировые центробанки, подчеркивает аналитик. Так, видны сигналы о готовности к смягчению монетарных политик Европейского центробанка, Банка России, Банка Индонезии и других регуляторов как развитых, так и развивающихся стран, отмечает Покатович.

Однако этот цикл вряд ли станет однозначным благом для рынков: если первоначальный эффект от монетарных стимулов сформирует импульс поддержки повышательной динамики, то среднесрочная перспектива выглядит не столь радужной.

Как показывает практика последних лет, текущие проблемы мировой экономики сейчас показывают высокий уровень иммунитета к монетарным методам их нейтрализации. Другими словами, еще один виток притока дешевых денег на мировые рынки вряд ли сможет "схлопнуть" тот объем проблем, например долговых, который скопился в крупнейших экономиках, включая США, Китай и Евросоюз, говорит Покатович.

Он также видит риски трансформации текущих торговых конфликтов в валютные противостояния по всему миру с приходом цикла смягчения монетарной политики мировых центробанков. По его оценке, нынешние тарифные ограничения могут быть заменены девальвацией мировых валют. Переход противостояния между США и Китаем в валютную плоскость может оказать куда более деструктивное воздействие на мировые рынки, предупреждает Покатович.

Фото: iStock
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Однако краткосрочная летняя перспектива для рынков, включая российский, может иметь потенциал для дальнейшего роста, указывает Покатович. Фронтальное восстановление аппетитов к покупке риска и ожидаемый рост нефтяных цен, отсутствие негативных изменений в геополитическом фоне по России и, более того, надежды на "условный" диалог с США на полях саммита G20, позволяют рублю почти беспрепятственно усилить свои позиции по отношению к доллару, отмечает аналитик.

По мнению Покатовича, на наступившей неделе можно ожидать движения курса российской валюты в диапазоне 62,5-64,3 рубля за доллар.

Если же смотреть за пределы краткосрочных колебаний, то риски замедления мировой экономики реальны: не зря ведь мировые центробанки пообещали смягчение монетарной политики, добавляют аналитики FxPro. Вполне вероятно, что позже этим летом мы увидим принципиальный разворот российской валюты к снижению, как реакцию на замедление темпов мировой экономики, полагают они.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Торговые войны
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