Лавров: Запад закрывает глаза на происходящее в Грузии

"К чему может привести слепое следование советам и подсказками из-за рубежа, ярко свидетельствует печальный опыт нашей соседней Украины", - напомнил глава МИД РФ. По его словам, при президенте Украины Петре Порошенко "страна с огромным потенциалом была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения и не говоря уже о внутреннем конфликте и раскола общества по духовным, цивилизационным линиям".

Именно в таком ключе следует рассматривать происходящее в Грузии. Как заявил Лавров, это "пример последствий геополитической инженерии, которой занимаются наши западные коллеги".

"Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", - отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Москва, трезво оценивая роль США и их ближайших союзников на мировой арене, ни от кого не отгораживается и готова к "диалогу по вопросам, где есть возможности для совместной взаимовыгодной работы в целях подавления общих для всего человечества угроз" (терроризма, наркотрафика, организованной преступности и рисков распространения оружия массового уничтожения).

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антироссийские выступления. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Это решение было принято после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Впрочем, вскоре после этого Зурабишвили попыталась исправить положение, в интервью Euronews она заявила, что российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".