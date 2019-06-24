Никаких компромиссов. Raspberry представила мощный micro-PC всего за 2200 рублей

Свершилось. Компания Raspberry Pi Foundation наконец-то представила новую версию своего одноплатного компьютера Raspberry Pi 4.

На этот раз разработчики отказались от каких-либо компромиссов цены, габаритов и аппаратной производительности и выкатили на суд общественности действительно мощное устройство. Согласно заявлениям создателей, новая "Малина" способна на равных конкурировать с современными декстопными решениями.

Сердце гаджета - 64-bit SoC (1,5 Ггц) Broadcom BCM2711 с четырьмя ядрами Cortex-A72. Количество оперативной памяти, в зависимости от комплектации, составляет 1, 2 или 4 Гб. На борту девайса расположены по два порта USB 3.0 и USB 2.0, встроены модули Wi-fi и Bluetooth пятой версии.

Заявлена возможность работы с двумя мониторами через интерфейс micro-HDMI. Благодаря поддержке OpenGL ES 3.0 и кодека H.265 возможен вывод изображения в 4k при 60 fps.

Также пользователям доступен 40-пиновый разъем GPIO, который совместим со всеми предыдущими моделями "малиновых" micro-PC.

Все это инженерам компании удалось достичь при сохранении стартовой цены в 35 долларов (примерно 2200 рублей).

Для тех, кто не любит IT-конструкторы и хочет готовое решение "из коробки", анонсирован максимальный бандл Desktop Kit. В него входят сама плата Raspberry Pi 4, корпус, клавиатура, мышь, SD-карта, кабель micro HDMI и блок питания. Такой набор обойдется покупателю уже в 120 долларов (около 7500 рублей).