Новый Land Rover Defender рассекретили в виде конструктора Lego

До дебюта преемника легендарного Land Rover Defender остаётся совсем немного времени - внедорожник покажут в сентябре 2019 года. До сих пор новинку никто не видел без камуфляжа, но конструктор от Lego может помочь составить первое впечатление о дизайне британского "проходимца".

Конечно же, можно усомниться в том, что конструктор далёк от реальности, но есть несколько моментов, которые говорят об обратном. Во-первых, были предположения, что преемника Defender предложат в нескольких версиях, как и предшественника, и это впоследствии доказали тестовые прототипы в трёх- и пятидверном вариантах. Во-вторых, стоит обратить внимание на решётку с характерным размещением логотипа марки - этот элемент был тоже хорошо различим на шпионских фото.

В-третьих, у модели от Lego - белая крыша: по сообщению инсайдеров, внедорожник действительно будет иметь двухцветные версии исполнения. В-четвёртых, сроки поступления конструктора в продажу - октябрь, то есть спустя месяц после мировой премьеры новинки.

Ну а в-пятых, как сообщается на сайте The Brothers Brick, опубликовавшего информацию об игрушечном Land Rover, это будет "точной копией легендарного внедорожника", а на Defender в отставке автомобиль от Lego совсем не похож…

Предполагается, что в моторной гамме не останется V8, но в компании не раз обещали, что внедорожник останется верным своей философии и сохранит репутацию бескомпромиссного внедорожника. Выпуск модели будет налажен в Словакии.