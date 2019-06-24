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24.06.2019 16:15
Рубрика: Легковые авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Новый кроссовер Kia Seltos, несмотря на то, что был официально представлен, хранил некоторые интересные секреты: в частности, компания не раскрыла габаритов премиальной альтернативы Hyundai Creta и умолчала о характеристиках моторов для некоторых рынков. Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.

Длина Kia Seltos равна 4 315 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 620 мм, колёсная база - 2 610 мм. Как и предполагалось, Seltos крупнее Hyundai Creta, чьи габариты соответственно составляют 4 270 х 1 780 х 1 665 мм, размер колёсной базы - 2 590 мм. Клиренс у моделей одинаковый - 190 мм.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Также был рассекречен объём багажника новинки - 433 литра, у Creta он почти на 30 литров меньше.

В Индии Kia Seltos будет предложен с 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. (144 Нм), дизелем CRDi аналогичной мощности и объёма (момент, естественно, больше - 250 Нм) и турбированным 1.4 T-GDI, отдача которого составляет 140 л.с. (242 Нм).

Все они могут быть заказаны в паре с 5-скоростной "ручкой". Двухпедальные версии тоже есть: для 115-сильного дизеля предусмотрен 6-скоростной "автомат", для 115-сильного бензинового мотора - 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, для турбированного движка - вариатор.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Hyundai Creta в Индии можно купить с дизельными двигателями CRDi объёмом 1.4 и 1.6 литра, мощность которых составляет 90 и 128 л.с. соответственно. Также для кроссовера доступен 123-сильный бензиновый двигатель 1.6 литра. Версии с автоматической коробкой нет только у 1.4 CRDi.

Напомним, мировая премьера Kia Seltos состоялась 20 июня 2019 года в Дели. При этом в премьерном сообщении корейцы рассказали о силовых агрегатах для местного рынка, но не для индийского, где прошла презентация новинки.

Что касается моторной гаммы и вариантов трансмиссий для российского рынка, то в компании обещали рассказать подробности ближе к старту продаж, дата которого пока весьма абстрактна: Kia Seltos доберётся до РФ в 2020 году.

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#Kia