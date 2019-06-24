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24.06.2019 01:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бриг "Россия" прошел по Неве под алыми парусами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга по Неве под залпы салюта и восторженные крики зрителей прошел бриг с алыми парусами. Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Вообще, сам праздник "Алые паруса" стали отмечать в Городе на Неве еще с 1968 года. Тогда же в городе вдоль Дворцовой набережной впервые прошел корабль под алыми парусами. На паруснике "Секрет" по традициям тех времен был изображен молот. Праздник проводился до 1979-го года, потом мероприятие из центра города перенесли в Сестрорецк. В таком виде "Алые паруса" существовали до 1991 года, а затем арендовать парусник городу стало не по карману.

Фото: Пресс-служба 5 канала
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге

Возродилась традиция в 2005-м году и за это время "Алые паруса" перестали быть только праздником выпускников, увидеть бриг и поверить в мечту приезжают туристы со всего мира. В этом году, по оценкам Смольного, в праздничных мероприятиях приняли участие больше полутора миллионов человек.

Сам праздник стартовал в 22.00 с концерта на Дворцовой площади. Собственно, на эту территорию пускали только по пригласительным. Их получили все выпускники петербургских школ. Каждому выдавали по два билета, один билет можно было отдать кому-то из родителе или друзей.

Для всех остальных были установлены большие экраны и колонки, с которых можно было наблюдать за действом.

Специально в честь "Алых парусов" ненадолго была приостановлена реставрация Ростральной колонны. В Петербурге есть традиция - зажигать факелы на колоннах в самые важные события. На "Алых паруса" колонны зажигают всегда, поэтому реставраторы пошли на то, чтобы сделать перерыв. На следующий день после праздника они продолжат свою работу.

Все внимание в этом году приковано к паруснику, символу "Алых парусов". В последние годы выпускников во взрослую жизнь провожал шведский бриг "Tre Kronor", но в прошлом году городские власти приняли решение о том, что парусник должен быть российским. В итоге на роль символа "Алых парусов" был выбран бывший рыболовецкий сейнер. Несколько месяцев корабль переделывали под бриг и обшивали тиковым деревом. В конце мая корабль "Россия" зашел в Кронштадт, а с середины июня парусник находится в Петербурге. И сейчас, зайдя в акваторию Невы, показал себя во всей красе.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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