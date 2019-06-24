В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов"

Корабль "Россия", ставший символом праздника "Алые паруса", сможет принимать экскурсии. Об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с молодежными активистами Василеостровского района.

Как сообщат ТАСС, юные петербуржцы спросили у действующего главы города, можно ли будет подняться на бриг. Александр Беглов ответил, что такая возможность рассматривается, в частности, планируется организовывать экскурсии.

Раньше корабль-символ "Алых парусов" не был доступен для посещений. Дело в том, что долгие годы под алыми парусами в акваторию Невы заходил шведский бриг "The Kronor", его арендовали каждый год перед праздником. После "Алых парусов" бриг уходил обратно в порт приписки.

В прошлом году городские власти приняли принципиальное решение - бриг "Алых парусов" должен ходить под российским флагом. За несколько месяцев был найден подходящий корабль, практически полностью перестроен и внешне практически не отличается от парусников XIX века. Кораблю дали знаковое имя - "Россия".

Этот бриг принадлежит Петербургу и никуда после празднования не уйдет. Поэтому мечта подняться на тот самый корабль с "Алыми парусами", которая будоражила умы многих петербуржцев и туристов, теперь может стать реальностью.

Кстати

Праздник "Алые паруса" прошел в Петербурге накануне. Насладиться грандиозным шоу пришло более 1,45 миллионов человек.