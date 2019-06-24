Опубликовано видео схода мощного селя на горном курорте в Сочи

На камеры видеонаблюдения попали кадры схода грязекаменной массы на курорте в сочинской горной Красной Поляне. На видео, которое появилось в Сети, видно, как мощный поток смывает на пути будку охраны.

На другом видео, снятом с квадрокоптера, становится понятным масштаб разрушения. Камнями и селевыми потоками оказалась засыпана территория горного курорта "Роза хутор".

По предварительным данным, объем селя на Красной Поляне составил около четырех тысяч кубических метров. Об этом "РГ" сообщили в администрации Сочи.

Сейчас идет расчистка дороги. Ее планируют завершить сегодня вечером. В работах задействованы 17 единиц техники и 50 человек.

Напомним, инцидент произошел в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны. Сход селя случился из-за прошедших накануне ночью ливней с грозой. В итоге на курорте, в районе площади Мзымта и открытой автобусной парковки, возникли небольшие участки подтопления. Пострадавши, по информации спасателелй, нет.

Подобные проявления стихии, особенно в июне, типичны, по словам местных жителей, для этого региона.