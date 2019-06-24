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24.06.2019 09:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале придумали полезное мороженое с водорослями

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Студентка одного из екатеринбургских университетов разработала мороженое для людей, страдающих лактазной недостаточностью (непереносимостью молочных продуктов). Низкоуглеводный продукт насыщен множеством полезных витаминов и микроэлементов - и все благодаря морским водорослям.

Спирулина - сине-зеленая водоросль - содержит более двух тысяч минералов, витаминов, жирных аминокислот и незаменимых ферментов. Как сообщает пресс-служба Уральского государственного аграрного университета, уникальную рецептуру Мария Ефименко создала в рамках дипломного проекта. Разработанное ею мороженое прекрасно подойдет для людей, страдающей лактазной недостаточностью - благодаря специальному ферменту, который содержится в спирулине, в нем отсутствует молочный сахар.

Фото: iStock
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Порошок сине-зеленой водоросли составляет один процент от общей массы мороженого. Он добавляется во время составления смеси продукта вместе с другими сухими компонентами - благодаря этому мороженое приобретает изумрудный оттенок.

Вкус у спирулины довольно специфический, однако водоросли хорошо сочетаются с молочными продуктами. Такой продукт хорошо подойдет людям, которые не усваивают лактозу - по словам кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции УрГАУ Алексея Степанова, в России их насчитывается от 17 до 44 процентов населения.

Диетический продукт обойдется потребителям в сущие копейки - его себестоимость 9,5 рублей. Это не намного выше, чем мороженое по классическому рецепту. Однако в УрГАУ рентабельность продукта считают высокой - именно из-за его полезных свойств.

Как ранее писали в "РГ", несколько лет назад спирулину начали выращивать на Урале. Проект по ее производству был представлен на промышленной выставке "Иннопром" в 2014 году ученым из института иммунологии и физиологии УрО РАН Павлом Кочубеем. Спирулина содержит большое количество белка, необходимого для наращивания мышечной массы, а потому подходит для спортивного питания. В сети существует не менее десятка рецептов приготовления спирулины. Водорослью заинтересовались и пивовары: спирулина придает напитку синий оттенок и насыщает его антиоксидантами. А футбольный клуб "Зенит" даже использовал ее для производства своего фирменного мороженого в традиционных цветах клуба: синего, белого и голубого.

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