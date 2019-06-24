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24.06.2019 22:03
Рубрика: Культура

Шесть одаренных детей из Подмосковья получили гранты по 1,5 млн рублей

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец
Фото: Константин Семенец

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил гранты шести талантливым детям, обучающимся музыке в школах искусств. Губернаторские гранты юным музыкантам вручаются впервые, а случилось это во время V Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского, который в эти дни проходит в подмосковном Клину.

Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
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- Разговаривали с мамами, эти гранты помогут одаренным детям победить на разных международных конкурсах. Наши ребята уже участвуют в них, и очень важно, чтобы они там не затерялись, - подчеркнул Андрей Воробьев. По условиям госпрограммы "Образование Подмосковья", в рамках которой вручаются эти немалые премии, потратить их можно на дальнейшее обучение и приобретение новых музыкальных инструментов или индивидуальные мастер-классы с лучшими педагогами мира.

Претенденты на гранты определились по итогам конкурсных прослушиваний, проводимых межрегиональным благотворительным фондом "Новые имена России" имени И. Вороновой. В число миллионеров в этом году попали Алена Виноградова из Подольска (саксофон), Егор Дмитриев из Жуковского (балалайка), Анна Матвеева из Клина (скрипка), Софья Сорокина из Серпухова (виолончель), Константин Шаин из Балашихи (труба) и Наталия Терентьева из Шатуры (домра).

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