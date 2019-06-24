В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм. Соотвествующий законопроект внесли в ГД депутаты фракции ЛДПР, передает РИА Новости.

Как подчеркнули авторы документа, тонирование стекол позволяет водителям экономить на работе кондиционера летом, а также защищает от света фар и солнечных лучей.

В пресс-службе одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова отметили, что тонирование стекол в автомобиле - это международная практика. Это позволяет сделать вождение не только комфортным, но и безопасным.

Напомним, что сейчас за управление машиной со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям регламента, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом в 2016 году в Госдуме предлагали поднять штрафы в 10 раз, ведь чрезмерная тонировка - причина ДТП.

А весной этого года в заксобрании Ленинградской области выступили за полный запрет на тонировку.