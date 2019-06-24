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24.06.2019 11:05
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили вероятность возвращения России в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
В Страсбурге сегодня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой решится вопрос о возвращении России в организацию. Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях российской делегации и о действиях на тот случай, если ПАСЕ не выполнит условия РФ.
Фото: Patrick Seeger/EPA Фото: Patrick Seeger/EPA
Фото: Patrick Seeger/EPA

Напомним, что ассамблея должна внести поправки в свой регламент ассамблеи, которые запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах. При таком условии Россия вернется к полноценной работе в ПАСЕ, а значит, и к уплате взносов в Совет Европы. Кроме того, полномочия российской делегации должны быть восстановлены без изъятий.

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В Москве рассчитывают на то, что это произойдет, заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, недавняя министерская конференция в Хельсинки - конференция комитета министров Совета Европы - показала, что "Совет Европы не готов терять Россию".

По его словам, здесь играет роль не только фактор взносов, но и "фактор единства с РФ в рамках большой Европы".

- С этой точки зрения расклад сил в ПАСЕ будет в пользу здравых умов, в пользу возвращения российской парламентской делегации, - сказал парламентарий.

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Он также заметил, что "наши стратегические друзья очень бы хотели спровоцировать Россию, чтобы она хлопнула дверью" на площадке ПАСЕ. Однако это в любом случае не вариант, считают в российской делегации.

- Как бы ни сложилось - хлопать дверью - это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех самых наших стратегических партнеров, - подчеркнул Слуцкий. - Я подобный вариант для себя исключаю.

Фото: AP
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Напомним, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда других основных прав. Формальным поводом для этого послужило воссоединение Крыма с Россией.

На случай благоприятного решения ассамблеи обе палаты парламента заранее определили состав российской делегации. Кроме того, уже утвержден текст заявки на подтверждение полномочий россиян в организации.

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