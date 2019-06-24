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24.06.2019 11:15
Рубрика: В мире

Япония продолжит переговоры по мирному договору с РФ

Текст: Александр Ленин

Япония планирует продолжать упорные переговоры по заключению мирного договора и урегулированию территориальных разногласий с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Правительство Японии намерено продолжать упорные переговоры на основе базового подхода, который заключается в стремлении заключить мирный договор после решения территориальной проблемы", - подчеркнул высокопоставленный японский чиновник, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По его словам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин в ходе предстоящей встречи на полях саммита G20 в Осаке обсудят вопросы из разных областей, в том числе уделят время "конкретизации плана экономического сотрудничества из восьми пунктов", который в мае 2016 года был предложен главой японского правительства.

Ранее Путин рассказал об отсутствии у Москвы планов передавать Японии южные Курильские острова. "Таких планов у нас нет", - заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

В ходе пресс-подхода после проведения "Прямой линии" глава государства прокомментировал свои ожидания от будущего разговора с Синдзо Абэ. "Чего я жду от этой встречи - продолжения диалога. Я уверен, что Синдзо так же, как и мы все, хочет полной нормализации и заключения мирного договора", - резюмировал Путин.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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