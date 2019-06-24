В России стали покупать более мощные автомобили

В России 81% новых автомобилей имеют двигатель мощностью более 100 лошадиных сил. Такие данные по итогам пяти месяцев 2019 года опубликовал "Автостат".

Десять лет назад этот показатель был 52%.

Аналитики считают, что последние десять лет россияне все чаще покупают более мощные машины. В 2008 году средневзвешенное значение мощности двигателя было 116 лошадиных сил. К 2019 году оно выросло почти на 20% и составляет 139 лошадиных сил.

При этом литраж двигателей почти не изменился. Десять лет назад он был в среднем 1,8 литра, сейчас - 1,9 литра.

Ранее стал известен рейтинг самых надежных автомобилей. Список составили по результатам опросов владельцев новых машин в США на предмет выявленных проблем.