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24.06.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

В России стали покупать более мощные автомобили

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России 81% новых автомобилей имеют двигатель мощностью более 100 лошадиных сил. Такие данные по итогам пяти месяцев 2019 года опубликовал "Автостат".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Десять лет назад этот показатель был 52%.

Аналитики считают, что последние десять лет россияне все чаще покупают более мощные машины. В 2008 году средневзвешенное значение мощности двигателя было 116 лошадиных сил. К 2019 году оно выросло почти на 20% и составляет 139 лошадиных сил.

При этом литраж двигателей почти не изменился. Десять лет назад он был в среднем 1,8 литра, сейчас - 1,9 литра.

Ранее стал известен рейтинг самых надежных автомобилей. Список составили по результатам опросов владельцев новых машин в США на предмет выявленных проблем.

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#автомобили