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25.06.2019 09:48
Рубрика: Легковые авто

Фото салона нового Land Rover Defender рассекретили его внешность

Текст: Евгений Костин

Сентябрь этого года для поклонников внедорожников Land Rover ознаменуется премьерой нового Defender, но вот уже вторые сутки подряд инсайдеры делают всё возможное, чтобы раскрыть интригу заранее. На этот раз в сеть выложили фото салона модели, в том числе и приборной панели, на которой дизайн новинки показан лучше, чем когда-либо.

Изображение нового Land Rover Defender в профиль присутствует в центре приборки - этот кадр был опубликован в Twitter. Нет никаких доказательств того, что фото подлинное, но если вспоминать Defender из Lego, то всё выглядит очень правдоподобно.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Не было секретом, что автомобиль сохранит квадратные пропорции, но благодаря новому фото можно говорить о других характерных чертах дизайна автомобиля, например, о массивной задней стойке, запаске, закреплённой на задней двери, жабрах, выполненных в стиле Range Rover, двухцветном исполнении кузова (белая крыша). Также стоит обратить внимание на короткие задние свесы - значит, внедорожный потенциал у Defender может быть действительно на уровне предшественника.

Фото салона было опубликовано многими зарубежными изданиями, в том числе Car and Driver.

Внедорожник получит цифровую приборную панель, информационно-развлекательный комплекс, расположенный под дефлекторами воздуховодов прямоугольной формы, рулевое колесо с сенсорными органами управления. Под мультимедиа находится блок управления климат-системой с несколькими зонами, физические клавиши активации определённого режима движения, селектор выбора передач с электронным механизмом работы.

Премьера нового Defender состоится в сентябре этого года, серийное производство будет налажено, как ожидается, только в 2020-ом. Land Rover Defender в будущем превратится в семейство автомобилей, в которое войдут коротко- и длиннобазная версии, а также пикап.

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#Land Rover