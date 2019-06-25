Новости

Ученые ДВФУ подсчитали количество пестицидов в организмах мидий и рыб 04:48
Беспилотники нарушили работу сингапурского аэропорта 04:30
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться 04:29
В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии 04:17
В Хабаровске арестован экс-глава департамента Минпромторга РФ 04:15
Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС 03:51
Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США 03:51
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации 03:05
"Кокаиновый король" сбежал из уругвайской тюрьмы 02:45
Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе 02:41
Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей 01:55
Более двух тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомб 01:29
Депутат Рады Береза вновь оскорбил российскую журналистку Скабееву 00:54
Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке 00:29
Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини 24.06.2019
Европа готовится к "адской жаре" 24.06.2019
На Василевском острове Петербурга появятся новые общественные пространства 24.06.2019
В Петербурге осудили водителя, специально сбившего пешеходов 24.06.2019
В Петербурге выберут лучший двор 24.06.2019
В Грузии не увидели оснований для проверки экспортируемого в РФ вина 24.06.2019
Тренировка воздушного парада в честь Дня Независимости состоялась в Беларуси 24.06.2019
В Сочи в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четверо 24.06.2019
"Динамо" продлило контракты с тренерским штабом и капитаном 24.06.2019
Шесть одаренных детей из Подмосковья получили гранты по 1,5 млн рублей 24.06.2019
В США в результате стрельбы погибли пять человек 24.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 03:51
Рубрика: В мире

Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил в Twitter о всесторонней поддержке, которую страна готова оказать Ирану в конфликте с США. "Выражаем солидарность с Исламской Республикой Иран перед фактом агрессивной эскалации со стороны США против братской нации", - говорится в сообщении.

Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи

Родригес назвал диалог и сотрудничество единственным путем для решения разногласий и сохранения мира.

Напомним, США вопреки призывам международного сообщества ввели новые санкции против Ирана из-за сбитого беспилотника RQ-4 Global Hawk и одновременно призывают Тегеран к переговорам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение США о новых санкциях "незаконным". А замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что новые рестрикции только "усугубят ситуацию", к чему Вашингтон идет вполне "осознанно". Дипломат отметил, что Москва вместе с другими здравомыслящими силами готова противодействовать санкционной дубинке Белого дома.

В начале месяца Соединенные Штаты запретили заходы круизных судов на Кубу в дополнение к запрету минфина. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу. В Вашингтоне отметили, что именно туризм является целью новых санкций.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Медведев: Россия и Франция будут сотрудничать активнее
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси