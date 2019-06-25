Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил в Twitter о всесторонней поддержке, которую страна готова оказать Ирану в конфликте с США. "Выражаем солидарность с Исламской Республикой Иран перед фактом агрессивной эскалации со стороны США против братской нации", - говорится в сообщении.

Родригес назвал диалог и сотрудничество единственным путем для решения разногласий и сохранения мира.

Напомним, США вопреки призывам международного сообщества ввели новые санкции против Ирана из-за сбитого беспилотника RQ-4 Global Hawk и одновременно призывают Тегеран к переговорам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение США о новых санкциях "незаконным". А замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что новые рестрикции только "усугубят ситуацию", к чему Вашингтон идет вполне "осознанно". Дипломат отметил, что Москва вместе с другими здравомыслящими силами готова противодействовать санкционной дубинке Белого дома.

В начале месяца Соединенные Штаты запретили заходы круизных судов на Кубу в дополнение к запрету минфина. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу. В Вашингтоне отметили, что именно туризм является целью новых санкций.