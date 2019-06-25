Лавров подозревает США в подрыве отношений между Россией и Грузией

Новости

В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону 14:30
Курьеры "Почты России" начали принимать оплату картами 14:29
Трамп потребовал оплату за защиту танкеров в Ормузском проливе 14:26
Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов 14:24
Лукашенко и Путин обсудили по телефону двустороннюю повестку дня 14:20
В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками 14:15
В Петербурге заменят 10 тысяч светильников 14:10
Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400 14:08
Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве 14:08
В Петербурге на полицейского напала бойцовая собака 14:07
BMW показала новинку, которую никогда не выпустит 14:06
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина 14:00
В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель 13:49
Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 13:32
Московский академический экономический форум подвел итоги 13:31
В июне столичный регион побил рекорд по энергопотреблению 13:29
В Петербурге отметили 100-летие Московского района 13:28
В соборе Архангельска установят лифты 13:26
В Сочи мужчина упал с четырехметровой стены в реку 13:23
На Кубани банда "черных банкиров" обналичила 3,9 млрд рублей 13:19
Видео: демонстранты в Гонконге мгновенно освободили проезд "скорой" 13:10
Петербургского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании 13:04
Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начнут маркировать блузки и белье 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 13:40
Рубрика: Власть

Лавров подозревает США в подрыве отношений между Россией и Грузией

Текст: Александр Саможнев
Москва опасается, что США пытаются сделать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Кремле назвали условие возможного возобновления полетов в Грузию

По словам Лаврова, следует обратить внимание на тот факт, что за несколько дней до провокации, которую устроили грузинские радикалы в парламенте, Тбилиси посещал руководитель фонда Джо Байдена. Он активно призывал "не увлекаться развитием отношений с Россией". Между тем за последние годы удалось добиться "нормализации двусторонних отношений со всей очевидностью".

Российская сторона готова налаживать диалог с грузинскими коллегами, отметил далее министр. В этой связи Москва может изучить предложение о проведении экстренной встречи статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина со спецпредставителем грузинского премьера по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Песков констатировал русофобскую истерию в Грузии

"Если грузинская сторона захочет такую встречу провести, мы будем готовы это обращение рассмотреть", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, радикальная оппозиция попыталась 20 июня захватить парламент в центре Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия с участием российской делегации. Под давлением обстоятельств россияне вынуждены были покинуть страну. Полиция дала отпор экстремистам. В результате, 240 человек получили ранения, свыше 300 зачинщиков беспорядков были задержаны.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Грузии Беспорядки в Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси