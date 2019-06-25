Лавров подозревает США в подрыве отношений между Россией и Грузией

Москва опасается, что США пытаются сделать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, следует обратить внимание на тот факт, что за несколько дней до провокации, которую устроили грузинские радикалы в парламенте, Тбилиси посещал руководитель фонда Джо Байдена. Он активно призывал "не увлекаться развитием отношений с Россией". Между тем за последние годы удалось добиться "нормализации двусторонних отношений со всей очевидностью".

Российская сторона готова налаживать диалог с грузинскими коллегами, отметил далее министр. В этой связи Москва может изучить предложение о проведении экстренной встречи статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина со спецпредставителем грузинского премьера по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

"Если грузинская сторона захочет такую встречу провести, мы будем готовы это обращение рассмотреть", - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, радикальная оппозиция попыталась 20 июня захватить парламент в центре Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия с участием российской делегации. Под давлением обстоятельств россияне вынуждены были покинуть страну. Полиция дала отпор экстремистам. В результате, 240 человек получили ранения, свыше 300 зачинщиков беспорядков были задержаны.