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25.06.2019 16:13
Рубрика: Легковые авто

Lightyear представила солнцемобиль с рекордным запасом хода

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Lightyear. Фото: Пресс-служба Lightyear.
Фото: Пресс-служба Lightyear.

Голландская компания Lightyear, долго интриговавшая тизерами электромобиля One, наконец-то рассекретила своё детище.

"Этот момент является поворотным и открывает новую эру вождения. Два года мечтаний, планов, сопряжённых с усердной работой, привели к этой вехе - гигантскому скачку в сторону чистой мобильности для всех и каждого", - сказал на презентации Лекс Хуфслоут, генеральный директор и соучредитель Lightyear.

Фото: iStock
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Пятиместный автомобиль оснащён мотор-колёсами, производительность которых пока не раскрывается.

Ожидается, что их мощность не будет высокой, от того и динамика автомобиля тоже не претендует на рекордную: с места до 100 км/ч Lightyear One разгоняется за 10 секунд. Но не это главная фишка голландского стартапа. Главное, что автомобиль может приводиться в движение за счёт солнечной энергии.

По словам представителей компании, установленные солнечные панели в ясную погоду способны генерировать достаточное количество энергии, чтобы машина двигалась со скоростью 12 км/ч. Кажется, не так уж и много, но на сегодняшний день это действительно классный результат.

Фото: Пресс-служба Lightyear.

Панели, поглощающие свет, работают независимо: даже если припарковать автомобиль так, что часть его окажется в тени, то оставшиеся на солнце элементы продолжат выполнять свои функции. К тому же, как заявили в Lighyear, их модули на 20% эффективнее традиционных.

В год Lightyear One может сгенерировать количество энергии, которой хватит на 20 000 км. У новинки, разумеется, есть функция зарядки и от бытовой розетки: за восемь часов можно подзарядиться на путешествие длиной около 400 км, а общий запас хода составляет 725 км по циклу WLTP.

Фото: iStock
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В компании много работали над дизайном с аэродинамической точки зрения и решали задачу с установкой солнечных панелей. Во-первых, необходимо было спроектировать автомобиль так, чтобы расположить достаточное количество элементов, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, оптимизировать в связи с этим вес автомобиля. Что касается снаряжённой массы, то тут на помощь пришли композитные материалы и алюминий.

Первая партия, как ранее сообщала "Российская газета", будет мелкосерийной: Lightyear выпустит всего лишь 100 экземпляров One в специальном исполнении Pioneer Edition, которые, к слову, уже почти все проданы по предзаказу. Цена - 149 000 евро (10 635 000 рублей).

Первые поставки машин начнутся в начале 202-го, а ближе к середине этого же года компания планирует выпустить порядка тысячи экземпляров One.

Фото: Пресс-служба Lightyear.
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