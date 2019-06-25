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25.06.2019 02:41
Рубрика: Общество

Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Космический аппарат Curiosity обнаружил сильный всплеск метана на Марсе. Он произошел в кратере Гейла и был равен 21 миллиарду частей на миллиард по объему (ppbv).

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Зонд "Марс-Экспресс" также наблюдал за кратером Гейла в момент выброса. Как сообщает РИА Новости, ученые анализируют собранные данные.

Ранее ровер Curiosity обнаружил на Марсе большой объем метана - газа, который на Земле производится живыми существами. Однако сам выброс тогда зафиксирован не был.

Отслеживание источника метана на Марсе может быть способом выяснить, есть ли микробы, живущие в экстремальных условиях Красной планеты. Уровень метана, зафиксированный на Красной планете на этой неделе, в три раза выше, чем в 2013 году.

Общество Космос Исследование Марса
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