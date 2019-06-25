Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года

Как известно, в планах Toyota - не отставать от глобальной тенденции развития модельного ряда за счёт кроссоверов. И у японского бренда в ближайшем будущем появится новый "паркетник", который поделит платформу с хэтчбеком Yaris.

Как сообщает издание Autos Segredos, новинка разрабатывается в кооперации с Daihatsu. Те, кто видел эскизы кроссовера Toyota, утверждают, что автомобиль во много напоминает Jeep Renegade. Скорее всего, японцы возьмут за основу токийский концепт 2017 года Daihatsu DN Trec.

Новый "паркетник" Toyota для рынка Бразилии будет базироваться также на платформе Yaris. Однако здесь стоит отметить, что европейский хэтч создан на архитектуре TNGA, а модель в спецификации для Латинской Америки - на "тележке" Entry Family Car (EFC).

Если в планах Toyota есть вывод новой модели на рынок России, то к нам, скорее всего, приедет кроссовер на TNGA. Напомним, на ней базируется продающийся в РФ C-HR, который поставляется из Турции.

Сроки появления новинки на европейском рынке, как сообщала "РГ" ранее, конец 2019 - начало 2020 года, поэтому можно рассчитывать, что кроссовер доберётся до нашей страны до конца следующего года.