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25.06.2019 17:02
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года

Текст: Евгений Костин
Daihatsu DN Trec. Фото: Пресс-служба Daihatsu. Daihatsu DN Trec. Фото: Пресс-служба Daihatsu.
Daihatsu DN Trec. Фото: Пресс-служба Daihatsu.

Как известно, в планах Toyota - не отставать от глобальной тенденции развития модельного ряда за счёт кроссоверов. И у японского бренда в ближайшем будущем появится новый "паркетник", который поделит платформу с хэтчбеком Yaris.

Как сообщает издание Autos Segredos, новинка разрабатывается в кооперации с Daihatsu. Те, кто видел эскизы кроссовера Toyota, утверждают, что автомобиль во много напоминает Jeep Renegade. Скорее всего, японцы возьмут за основу токийский концепт 2017 года Daihatsu DN Trec.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Новый "паркетник" Toyota для рынка Бразилии будет базироваться также на платформе Yaris. Однако здесь стоит отметить, что европейский хэтч создан на архитектуре TNGA, а модель в спецификации для Латинской Америки - на "тележке" Entry Family Car (EFC).

Если в планах Toyota есть вывод новой модели на рынок России, то к нам, скорее всего, приедет кроссовер на TNGA. Напомним, на ней базируется продающийся в РФ C-HR, который поставляется из Турции.

Сроки появления новинки на европейском рынке, как сообщала "РГ" ранее, конец 2019 - начало 2020 года, поэтому можно рассчитывать, что кроссовер доберётся до нашей страны до конца следующего года.  

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