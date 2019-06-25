Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии

В Израиле завершились трехсторонние переговоры по безопасности Россия-США-Израиль, которые еще до их начала премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал "беспрецедентными и историческими". Действительно в таком формате - саммите региональной безопасности - три страны встречаются впервые.

Как рассказал российским журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой совета нацбезопасности Израиля Бен-Шаббатом прошла в атмосфере доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели. Хотя перед началом саммита было опасение, что на фоне эскалации отношений США и Ирана, которые едва не привели к войне, стороны могут и не о чем не договориться. Однако ни Болтон, ни Нетаньяху, хоть и говорили об иранской проблеме как главной, по их мнению угрозе, все-таки прислушались к Патрушеву, который доказал, что гораздо важнее - проблема сирийского урегулирования. По его словам, сторонам удалось договориться по большинству вопросов урегулирования в Сирии.

"Я полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная страна", - сказал секретарь Совбеза. И при этом он добавил, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии.

Как добавил Патрушев, те вызовы и угрозы, которые существуют на Ближнем Востоке, они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять. По его словам, с американскими и израильскими коллегами они пришли к общему мнению, что нужно объединить усилия для окончательного уничтожения террористов в регионе. Патрушев отметил, что сил запрещенной в РФ организации ИГИЛ в Сирии стало значительно меньше благодаря усилиям России, а в Ираке - благодаря США.

"Но если говорить об этой террористической организации, мы должны понимать, что она не исчезла, а произошло перетекание ее бойцов из этих двух стран в ряд других", - добавил секретарь СБ РФ.

Подытожив подходы к сирийскому урегулированию, он заметил, что Россия, США и Израиль сошлись во мнениях, по большинству вопросов о том, какой хотим видеть Сирию в конечном итоге. "О том, как это делать, нам предстоит вести диалог", - добавил Николай Патрушев.

Что касается иранского вопроса, то он подтвердил коллегам, что Москва понимает те озабоченности, которые есть у Израиля, и хочет, чтобы те угрозы безопасности, которые существуют, были ликвидированы. В то же время он напомнил, что надо считаться и с национальными интересами других региональных государств. Если этого не будет, то, по мнению Патрушева, сложно будет достичь конкретного результата. Он еще раз подчеркнул, что Тегеран - это надежный партнер с которым Россия проводит совместные мероприятия по борьбе с терроризмом в Сирии. При этом, по его словам, Тегеран достиг значительных успехов в борьбе с террористами и недопустимо ставить его в один ряд с такими организациями, как ИГИЛ. Секретарь российского Совбеза еще раз обратил внимание своих американских и израильских коллег, что надо пользоваться тем, что у Москвы и Тегерана есть взаимная возможность влиять друг на друга и слушать друг друга. По данным "РГ", Николай Патрушев доложит Владимиру Путину об итогах трехсторонней встречи в Израиле сразу после возвращения в Москву.