В КЧР назначили сенатора вместо Арашукова

Представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти КЧР назначен Крым Казаноков. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"В соответствии с Федеральным Законом "О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации" подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии", - заявил Рашид Темрезов.

Он выразил уверенность, что Крым Казаноков будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач республики.

Отметим, что в феврале 2016 года Казанокова уже назначали сенатором от КЧР. Однако через полгода на этом посту его сменил Рауф Арашуков, который в январе 2019-го был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в тяжких статьях - участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.