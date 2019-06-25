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25.06.2019 18:40
Рубрика: Власть

Система ПВО С-500 окажется в войсках раньше запланированных сроков

Текст: Иван Петров
Примерные сроки, когда в войска начнет поступать новейшая система противовоздушной обороны С-500, обозначил во вторник курирующий военно-промышленный комплекс страны вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

По его словам, в войсках комплексы С-500 окажутся "раньше запланированного". Это произойдет, по словам чиновника, уже "в ближайшие годы".

"Принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы министерству обороны позволили успешные предварительные испытания. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки армии уже в ближайшие годы", - сказал замглавы правительства России журналистам в рамках открывшегося сегодня в Подмосковье форума "Армия-2019".

Фото: Илья Максимов / РГ
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Он уточнил, что в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов системы С-500. При этом, по словам Борисова, проводятся пуски новых ракет, не имеющих аналогов в мире.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Отмечалось, что комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Западные СМИ сообщали, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире системы ПВО.

Напомним, первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" (производитель С-500) Сергей Друзин рассказывал, что ракеты новой системы ПВО С-500 "Прометей" будут работать за пределами атмосферы, перехватывая все типы баллистических целей. Для этого, по его словам, понадобились новые технологические и энергетические решения.

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