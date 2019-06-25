Трамп уверен в возможности начать войну с ИРИ без одобрения конгресса

Новости

В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды 09:51
Фото салона нового Land Rover Defender рассекретили его внешность 09:48
В Челябинской области после ДТП госпитализированы 9 человек 09:47
МИД РФ: Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа на G20 09:46
Мэрия Ялты вернула 13 гектаров земли в поселке Ореанда 09:46
В Сочи после ДТП с автобусом к медикам обратились девять человек 09:42
На экваторе Европейских игр лидируют атлеты Союзного государства 09:42
В Москве задержан серийный "грабитель с газировкой" 09:41
В Красноярске построят новый кампус для иностранных студентов 09:39
В Башкирии женщина погибла от удара молнии 09:37
Сегодня в Москве воздух прогреется до +23 09:32
В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде 09:30
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене 09:28
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина 09:18
В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе 09:17
Омички потребовали компенсацию за отсутствие ягод на отдыхе 09:11
Бузова предложила работу Глушакову 09:10
В Карелии поджигателя церкви отправили на принудительное лечение 09:05
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов 09:00
В погоне за прогрессом: тест-драйв обновленного Volkswagen Passat 09:00
В Новосибирске таксист избил фокусника за трюк 08:43
Пушков: Ждем ухода Украины из ПАСЕ 08:41
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось 08:36
Уральские химики придумали пиво, от которого не бывает похмелья 08:31
Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 08:15
Рубрика: В мире

Трамп уверен в возможности начать войну с ИРИ без одобрения конгресса

Текст: Сергей Новиков
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп считает, что обладает достаточными полномочиями, чтобы начать войну с Ираном без одобрения конгресса.

"Да, у меня есть такие полномочия", - заявил американский лидер в интервью изданию Hill. Так Трамп ответил на вопрос, считает ли он, что обладает полномочиями начать военные действия против Ирана без предварительного одобрения конгресса.

Фото: AP
США ужесточают санкции против Ирана и призывают к переговорам

Глава Белого дома таким образом прокомментировал недавние заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждающей, что для подобных действий президент должен запрашивать разрешение конгресса.

При этом Трамп подчеркнул, что администрация постоянно держит конгресс в курсе того, что делает. "Думаю, что в конгрессе это ценят", - добавил американский лидер.

Трамп также напомнил, что был "достаточно близок" к решению о нанесении удара по Ирану, но решил этого не делать.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном в очередной раз накалились на прошлой неделе, когда над территорией Ирана был сбит американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство исламской республики.

В мире США Дональд Трамп Санкции против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси