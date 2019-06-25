Трамп уверен в возможности начать войну с ИРИ без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп считает, что обладает достаточными полномочиями, чтобы начать войну с Ираном без одобрения конгресса.

"Да, у меня есть такие полномочия", - заявил американский лидер в интервью изданию Hill. Так Трамп ответил на вопрос, считает ли он, что обладает полномочиями начать военные действия против Ирана без предварительного одобрения конгресса.

Глава Белого дома таким образом прокомментировал недавние заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, утверждающей, что для подобных действий президент должен запрашивать разрешение конгресса.

При этом Трамп подчеркнул, что администрация постоянно держит конгресс в курсе того, что делает. "Думаю, что в конгрессе это ценят", - добавил американский лидер.

Трамп также напомнил, что был "достаточно близок" к решению о нанесении удара по Ирану, но решил этого не делать.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном в очередной раз накалились на прошлой неделе, когда над территорией Ирана был сбит американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство исламской республики.