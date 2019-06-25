В Армении вновь арестовали бывшего президента Роберта Кочаряна

Когда 20 мая ереванский суд принял решение освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна из под стражи и прекратить открытое против него уголовное дело, казалось, здравый смысл восторжествовал. И трансфер власти в республике все же в итоге завершится национальным примирением, а не демонстративными "посадками". Тем более, преследование Кочаряна со стороны нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна в немалой степени продиктовано помимо желания разделаться с сильным политическим противником, соображениями личной мести. В 2008 году Пашинян был одним из организаторов массовых беспорядков, в ходе которых погибли 10 человек и более 250 получили ранения. Проведенное в то время по горячим следам расследование установило его причастность к тем событиям. Пашиняна объявили в розыск. Он сдался властям в 2009 году, был приговорен в 2010 к семи годам тюрьмы, но фактически через год вышел на свободу.

Оказавшись в премьерском кресле по итогам выборов Пашинян первым делом начал новое расследование в отношении событий 2008 года. Но теперь перед следствием стояла продиктованная свыше задача - доказать вину прежних армянских властей во главе с Кочаряном за гибель людей. Вместе с ним фигурантами уголовных дел стали бывшие силовики, не позволившие 11 лет назад сторонникам Пашиняна захватить власть в стране. Поэтому преследование бывшего армянского лидера со стороны Пашиняна выглядит банальным сведением счетов, не столько политических, сколько сугубо личных. Что называется "зуб за зуб".

Парадоксальность ситуации заключается в том, что добиваясь проведения судебной реформы и ратуя за независимость суда, Пашинян беззастенчиво использует судебную машину для расправы над политическими противниками. Все это мы наблюдали в Грузии после прихода к власти на волне "революции роз" Михаила Саакашвили. Тот также, первым делом, занялся расправами над оппонентами, а впоследствии выбиванием показаний на бывших политических союзников. Чем завершилось президентство Саакашвили хорошо известно - лишением грузинского гражданства и несколькими уголовными делами, от которых бывший революционер прячется, то на Украине, то в США.

После решения ереванского суда, оправдавшего экс-президента Армении Роберта Кочаряна, на улицы армянской столицы по призыву Пашиняна вышли его сторонники. Премьер был настолько возмущен, что "добыча" может ускользнуть из его рук, что потребовал прежде в республике небывалого: призвал манифестантов заблокировать входы в здания, где расположены суды, пообещав в ходе судебной реформы зачистить судебный корпус. А ереванский судья, который не испугался оправдать бывшего главу Армении, был вынужден уволиться "под давлением общественности".

В Аппеляционном суде, где "Пашинян и компания" обжаловали вердикт ереванского суда общей юрисдикции, проявили куда большее внимание к пожеланиям исполнительной власти. Судья удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры и вернул Кочаряна под арест. Для верности Аппеляционный уголовный суд отказал защитникам Кочаряна в праве представить свои позиции и удалился в совещательную комнату так и не выслушав адвокатов обвиняемого. Такое не конкурентное судопроизводство полностью удовлетворило премьера Пашиняна - никаких возражений с его стороны столь экстравагантный способ выносить приговор не вызвал. Видимо, соответствующая судебная "реформа" в рамках Аппеляционного суда была осуществлена заранее.

Теперь защитники Кочаряна рассчитывают обжаловать в Кассационном суде несправедливый, ангажированный вердикт. Сам бывший армянский лидер так кратко прокомментировал его журналистам: "Вы сами все видели. Нет ни закона, ни законности. Мне много чего есть сказать и я скажу".

Во вторник Кочарян прибыл в головно-исполнительное учреждение "Ереван-центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности, поприветствовал собравшихся у здания сторонников, обнял сына и попрощался с ним. Но мало у кого вызывает сомнения, что борьба за освобождение бывшего президента Армении будет продолжена. А сам он еще в июле 2018 года находясь в тюрьме дал большое интервью, где предупредил нынешние власти об объединении мощных оппозиционных сил для сопротивления режиму.

Недальновидная политика нынешнего армянского кабинета, применившего административный и силовой ресурс в отношении представителей прежней политической элиты, неизбежно обернется внутренним напряжением в республике, чье благосостояние и безопасность в немалой степени зависят от позиции внешних игроков. Противники Пашиняна говорят о том, что новый арест бывшего президента носит показательный характер: он призван укрепить атмосферу страха в Армении, усилить давление на политических оппонентов и продемонстрировать равнодушие премьера к мнению тех, кто по-прежнему считает бывшего армянского лидера сильной политической фигурой и порядочным человеком.

Следует добавить, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что президента Владимира Путина и Кочаряна много лет связывают добрые отношения "которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении". Также стоит напомнить, что в июне посол России в Армении Сергей Копыркин встречался с Кочаряном в рамках дипломатического протокола. Тем не менее, в МИДе Армении посчитали эту встречу вмешательством во внутренние дела страны.

Действия официального Еревана сам Кочарян называет политическим преследованием его и семьи. Он убежден: маниакальное стремление премьера Пашиняна запереть его в тюрьме объясняется тем, что будучи главным организатором событий 1 марта 2008 года сам Пашинян "таким образом пытается очиститься от крови". И ради личной, абсолютно неприемлемой для зрелого политика "вендеты" готов пожертвовать политической и экономической стабильностью в Армении.