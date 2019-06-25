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25.06.2019 12:18
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили, что Россию зовут обратно в ПАСЕ не из-за денег

Текст: Татьяна Замахина
Россия получила приглашение вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не из-за того, что этой организации не хватает наших взносов. Это объяснили в российской делегации.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

- Нас сюда позвали не из-за денег. Просто политистеблишмент европейских стран созрел для понимания того, что без России никуда, - заявил журналистам во вторник член российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако взнос Россия все же заплатит - но только после полного восстановления ее полномочий в ассамблее. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Кроме того, он прокомментировал заявление украинской делегации, что она может покинуть сессию ПАСЕ в случае подтверждения полномочий России.

- Если Украина покинет сессию ПАСЕ, нам будет очень не хватать наших украинских друзей, которые так много сделали для возвращения российской делегации,- иронично заметил Толстой. - Мы будем об этом очень сожалеть, но это решение делегации Украины.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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Как стало известно после, украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи из-за присутствия в нем российской делегации. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Вернуться украинцы собираются на заседание 26 июня, когда будет слушаться вопрос о полномочиях делегации РФ.

Напомним, что ассамблея в ночь на вторник приняла резолюцию, защищающую полномочия национальных делегаций. Россия сразу же подала заявку на участие в сессии. Теперь будет решаться вопрос о подтверждении российский полномочий. Условия РФ - без малейших изъятий.

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