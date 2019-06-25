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25.06.2019 22:02
Рубрика: Власть

В поисках здравого смысла

В Госдуме оценили участие делегации России в сессии ПАСЕ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Делегация России впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Окончательно вопрос о возвращении России в ПАСЕ будет принят сегодня.

"Несмотря на то что ортодоксальная часть ПАСЕ сделала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин итоги многочасовых дебатов в ПАСЕ. - Здравое большинство отстояло позицию". Таким образом, первый день работы июньской сессии ПАСЕ демонстрирует ее готовность предпринимать меры по демократизации, защите прав делегаций, отметил он.

Если хотя бы одно санкционное ограничение пройдет, то Россия прекратит процесс возвращения в ПАСЕ

Кремль позитивно относится к принятию резолюции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, - заявил он, - ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации".

Фото: iStock
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Однако после этой промежуточной победы на пути возвращения России к полноценной работе в ПАСЕ есть еще одна преграда. Вчера в ассамблее началось рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. Российская сторона заранее поставила условия: полномочия должны быть подтверждены без каких-либо малейших изъятий. Только в этом случае можно будет говорить, что РФ вернулась к полноценной работе в ПАСЕ, подчеркнул Вячеслав Володин. На деле произошло то, что опять же ожидало руководство Госдумы. Полномочия России были оспорены. Раз не получилось лишить РФ "больших" прав, то оппоненты попытались наложить на нашу страну "малые санкции" - например, лишить права на участие в мониторинговых группах, ограничить в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, быть наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях. По правилам ПАСЕ регламентный комитет должен в течение 24 часов рассмотреть обращение "деструктивных сил, которые в ПАСЕ собрались", рассказал Володин. Если хотя бы одно санкционное ограничение пройдет, то Россия прекратит процесс возвращения в ПАСЕ и опять оставит ассамблею без взносов. Но российская сторона рассчитывает на благоприятный сценарий.

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