В США поставили спектакль по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера

В Нью-Йорке прошла премьера пьесы "Расследование: поиск правды в десяти актах" (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts), поставленная по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила издание New York Post.

Участие в постановке приняли голливудские звезды, такие как Алисса Милано, Закари Куинто и Майкл Шэннон. Сценаристом стал Роберт Шенккан.

Напомним, что доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию, был опубликован практически два года спустя после начала работы спецпрокурора. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.