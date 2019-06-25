Новости

Хабаровчанка пойдет под суд за убийство девятимесячного сына 07:52
В США поставили спектакль по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера 07:51
Корвет ТОФ "Громкий" в Японском море отразил воздушное "нападение" 07:22
Видео: Случайный прохожий поймал выпавшего из окна ребенка в Китае 07:14
Шесть пассажиров автобуса погибли в ДТП на востоке Индии 07:12
Косаток из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска в Охотском море 07:05
Вооруженный ножом мужчина убил двух человек в Японии 06:10
Назван несложный способ повысить успеваемость ребенка 06:00
Члены Совбеза ООН осудили атаку на танкеры в Оманском заливе 05:50
Белый дом огласил темы переговоров Трампа с Путиным 05:35
Ученые ДВФУ озвучили концентрацию пестицидов в организмах мидий и рыб 04:48
Беспилотники нарушили работу сингапурского аэропорта 04:30
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться 04:29
В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии 04:17
В Хабаровске арестован экс-глава департамента Минпромторга РФ 04:15
Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС 03:51
Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США 03:51
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации 03:05
"Кокаиновый король" сбежал из уругвайской тюрьмы 02:45
Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе 02:41
Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей 01:55
Более двух тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомб 01:29
Депутат Рады Береза вновь оскорбил российскую журналистку Скабееву 00:54
Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке 00:29
Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини 24.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 07:51
Рубрика: В мире

В США поставили спектакль по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера

Текст: Сергей Новиков
Фото: REUTERS/JIM BOURG Фото: REUTERS/JIM BOURG
Фото: REUTERS/JIM BOURG

В Нью-Йорке прошла премьера пьесы "Расследование: поиск правды в десяти актах" (The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts), поставленная по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила издание New York Post.

Фото: AP Photo/David Goldman
Трамп обвинил Украину в возможном вмешательстве в выборы 2016 года

Участие в постановке приняли голливудские звезды, такие как Алисса Милано, Закари Куинто и Майкл Шэннон. Сценаристом стал Роберт Шенккан.

Напомним, что доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию, был опубликован практически два года спустя после начала работы спецпрокурора. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

В мире США Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС
Белый дом огласил темы переговоров Трампа с Путиным
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси