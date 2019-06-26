В Германии археолог-любитель нашел "бесценный" римский артефакт

В Германии в районе Штаде в Нижней Саксонии археолог-любитель Матиас Глюсинг при помощи металлодетектора обнаружил в поле уникальную римскую монету, которую профессиональные археологи назвали бесценной находкой.

Как сообщает Landkreis Stade, археологическая находка была совершена возле городка Фреденбек еще в декабре 2017 года. Это поле известно своими доисторическими курганами. Оно располагалось значительно северо-восточнее границ Римской империи. Поэтому находка там римской монеты оказалась большой неожиданностью.

Более того, это оказалась монета, за которой охотятся коллекционеры. Ученые установили, что Матиас Глюсинг нашел так называемый мультиплум императора Константа, младшего сына императора Константина I Великого.

Эти монеты были отчеканены в 342 или 343 годах в римской провинции Паннония Савия. Монетный двор располагался в Сискии, сейчас это современный город Сисак в Хорватии. Монеты, выпущенные там в течение IV века, имеют знак SIS или SISC.

Они были очень дорогими и их тиражирование не предполагалось. Это были специальные выпуски в честь восхождения на трон нового императора, великой победы или какого-то юбилея. Такие монеты раздавались лишь избранной группе самых преданных сторонников императора на специальной церемонии.

Ранее в подобных юбилейных монетах археологи находили просверленные отверстия. Это указывает на то, что их обладатели носили почетные артефакты на шее. Например, так был отчеканен золотой солидус Константа в честь его победы над франками в 342 году.

Однако обнаруженный артефакт весит девять граммов и по содержанию золота вдвое превосходит указанный солидус. Ученые отмечают, что монета находится в очень хорошем состоянии. По их мнению, она могла быть подарена саксонскому вождю, который оказал решающую военную помощь римскому императору.

Если это так, то монета станет самым ранним археологическим свидетельством присутствия саксонской военной элиты на территории современной Нижней Саксонии.