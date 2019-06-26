Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Министерство обороны Казахстана сообщило, что число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в городе Арысь увеличилось до трех человек.

Напомним, что накануне в воинской части прогремел мощный взрыв. После ЧП стало известно о двух погибших - военнослужащий-контрактник, тело которого обнаружили при осмотре территории военной части, а также мужчина, городской житель, в чью машину попал снаряд.

Оборонное ведомство Казахстана сообщает, что третьей жертвой стал военнослужащий контрактной службы, скончавшийся в одном из местных медицинских учреждений.

"Министерство обороны с прискорбием сообщает, что сегодня в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А. Н.", - сообщается на официальном сайте ведомства.