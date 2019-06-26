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26.06.2019 14:01
Рубрика: Общество

Диетолог назвала полезные для здоровья жиры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые растительные и животные жиры, присутствующие в различных продуктах питания, могут приносить настоящую пользу организму человека. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, некоторые жиры можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. Более того, они способны насыщать организм полезными веществами. Например, такие жиры присутствуют в оливковом и подсолнечном маслах.

Фото: iStock
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"В их составе есть жирные кислоты и, например, витамин Е, - пояснила Елена Соломатина. - Но они могут потерять всю пользу при жарке и стать настоящим ядом. Пальмовое масло лучше тоже не употреблять".

Что касается молочных жиров, то они полезны лишь в небольших количествах, поскольку в них содержится холестерин. В то же время ложка сметаны или немного сливок не помешают.

Они помогут организму контролировать уровень гормонов. Кроме того, молочные жиры играют важную роль в системе защиты нервной системы. К полезным жирам диетолог отнесла и сало.

"Но оно должно быть именно подкожное, - подчеркнула Елена Соломатина. - Сало снижает воспалительные процессы. Небольшой кусочек будет полезен, особенно зимой".

По ее словам, употребление жиров очень важно, поскольку они являются строительным материалом.

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