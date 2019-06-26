Для Renault Arkana доступен тест-драйв с выездом на дом

Компания Renault сообщила об уникальном предложении - выездном тест-драйве для кросс-купе Arkana.

На официальном сайте марки клиент может выбрать дату, время, место начала маршрута и его финишную точку. В запланированный день клиенту будет отправлено SMS со ссылкой для отслеживания автомобиля на карте. Во время тест-драйва рядом будет находится эксперт, который ответит на интересующие вопросы.

Пока проект "Домашний тест-драйв Renault Arkana" реализуется только на территории Москвы, его действие продлится до 31 августа.

Напомним, предзаказ на Renault Arkana был открыт в конце мая, к покупке предлагались самые дорогие версии Edition One. Первые сто экземпляров были раскуплены за три часа.

Полный прайс на Renault Arkana был объявлен 17 июня 2019 года, цена самой доступной версии на переднем приводе со 114-сильным мотором - от 999 000 рублей, купить Arkana 4x4 можно от 1 169 000 рублей.

В Renault отметили, что основной спрос наблюдается именно на полноприводные версии. Продажи кросс-купе начнутся в середине лета.