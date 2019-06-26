Раскрыта 800-летняя тайна смерти короля крестоносцев

Во Франции эксперты-криминалисты провели анализ сохранившейся челюстной кости короля Людовика IX, умершего во время восьмого крестового похода, и установили, что причиной его смерти была цинга.

Об открытии сообщает Live Science. Команда ученых во главе с Филиппом Шарлье исследовала средневековую челюсть, которая покоится в соборе Нотр-Дам.

Считается, что она принадлежала Людовику IX, также известному как Святой Луи. Он был не только королем Франции, но и руководителем седьмого и восьмого крестовых походов.

Людовик скончался 25 августа 1270 года в Тунисе. Туда он отправился во главе войска крестоносцев, чтобы обратить в христианство халифа Мухаммада I аль-Мустансира.

До сих пор считалось, что причиной смерти 56-летнего короля была чума или дизентерия. Однако новый анализ показал, что владелец челюстной кости страдал от тяжелой цинги - болезни, вызванной дефицитом витамина С и характеризующейся заболеванием десен, потерей зубов, анемией и ослабленной иммунной системой.

Исследователи установили, что во время осады Туниса Людовик питался в основном рыбой, для которой характерно низкое содержание витамина С. Кроме того, еще средневековый летописец Жан де Жуанвиль писал, что солдаты в армии Луи страдали от некроза десен. Целители вынуждены были вырезать мертвую ткань из их ртов.

Исследование преподнесло еще один сюрприз. Радиоуглеродное датирование челюстной кости показало, что ее владелец умер между 1030 и 1220 годами нашей эры. То есть формально это не мог быть Людовик IX.

Однако ученые считают, что низкоуглеродная рыбная диета короля, возможно, исказила результаты. Она "заставила" челюстную кость казаться старше, чем на самом деле.

Чтобы доказать, что челюсть принадлежала Людовику IX, исследователи сначала визуально осмотрели ее и отметили ее правильную для 56-летнего мужчины форму.

Затем ее сравнили со скульптурами умершего короля, хранящимися в соборе. В результате ученые пришли к выводу, что челюсть действительно принадлежала Святому Луи.