Корреспондент "РГ" оказался самым рискованным водителем

Трое подопытных водителей полгода ездили на своих машинах под строгим присмотром телематических устройств. Эти устройства следили за тем, как они передвигаются по дорогам, какие резкие маневры совершают, превышают скорость, а также подсчитывали, насколько их способ передвижения безопасен.

В тестировании участвовали "Опель Астра", "Хенде Гранд Старекс" и "Ссангйонг Актион".

Подопытными кроликами выступали автор этого материала, его супруга, а также автоэксперт Игорь Моржаретто. У всех на автомобилях были установлены телематические устройства, которые позволяют контролировать их движение. При этом программное обеспечение оператора учитывает еще множество факторов. Например, движение в ночное время, по мокрой дороге, зимой, в туман... Все эти факторы влияют непосредственно на безопасность.

Зачем это нужно? Таким образом страховщики смогут назначать менее рискованным водителям более дешевую стоимость полисов и повышать ее для лихачей. Кроме того, сами водители смогут следить за своим поведением, корректировать его. Это, кстати, тоже дает положительные результаты. Чем плавнее вы разгоняетесь, тормозите, чем мягче входите в повороты, тем меньше бензина вам требуется, тем менее изнашиваются колодки и шины. И в итоге на том же пробеге вы получаете экономию.

Все участники выступали на разных машинах. Понятно, что у каждого из них свой стиль вождения. Но у машин тоже разные характеры. У корреспондента "РГ" маленький шустрый "Опель Астра". У его супруги неспешный микроавтобус с дизельным двигателем и довольно большим радиусом разворота. У Игоря Моржаретто "Ссангйонг Актион" - машина тоже не резвая.

Наибольший пробег за время использования прибора был зафиксирован у девушки - почти 17 тысяч км. И именно она получила наибольший скоринговый балл - 89 из 100 возможных. В данном случае девушка может рассчитывать на существенную скидку в страховой компании. У нее всего два резких торможения на 100 км пробега и 9 резких поворотов.

Игорь Моржаретто оказался на втором месте по скоринговому баллу - 84. Но при этом у него самый низкий пробег - 4017 км. На 100 км у него приходилось 5 резких ускорений, 3 резких торможения и 17 резких поворотов. Он также может рассчитывать на скидку при страховании каско.

А корреспондент "РГ" на скидку рассчитывать не может. Скорее всего, ему стоимость полиса еще и повысят. У него всего 67 баллов. При этом, по данным системы, у него всего 4 резких ускорения на 100 километров пробега. Зато 21 резкое торможение, а также 47 резких поворотов. И пара резких перестроений.

У всех есть превышения скорости. Но столь наглядных отчетов система по ним не предоставляет. Каждое превышение можно отследить по конкретным маршрутам.

По словам Игоря Моржаретто, поначалу он внимательно следил за предоставляемыми данными и пытался корректировать стиль своего вождения. Корреспондент "РГ" ничего не пытался скорректировать и передвигался так, как ему удобно.

Примечательно, что два месяца назад девушка перестала пользоваться микроавтобусом. Теперь этим автомобилем управляет другой человек. Но при этом манера управления машиной не изменилась. Можно предположить, что сам характер автомобиля накладывает свой отпечаток.

Как сообщил "РГ" эксперт в области телематических систем Игорь Хереш, сейчас подобными устройствами оборудованы в России порядка 25 тысяч автомобилей. В том числе мощные и спортивные. Но для получения высокого балла многие их владельцы корректируют стиль вождения, независимо от характера автомобиля. Так же он сообщил, что практика использования этой системы в мире, где такими устройствами оборудованы миллионы автомобилей, показывает, что если скоринговый балл более 70, то шансы попасть в ДТП по своей вине у такого водителя минимальны.