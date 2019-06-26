В США в доме престарелых нашли кости мощного ящера

В американском городе Денвере рабочие на строительной площадке в доме престарелых обнаружили окаменелые кости трицератопса, которые первоначально были приняты за окаменелые корни.

О неожиданной находке рассказывает Fox31 Denver. Рабочие ведут строительные работы в этом месте уже на протяжении пяти лет. До сих пор ничего интересного они не находили. Однако теперь рабочие наткнулись на окаменелости, которые поначалу приняли за корни дерева.

Усомнившись, они обратились к экспертам из Денверского музея природы и науки. Палеонтологи обследовали участок и быстро установили, что "корни" на самом деле являются окаменелыми останками, предположительно, грозного рогатого динозавра - трицератопса.

В частности, уже найдены ребра этого ящера, кости его конечностей, части черепа и таза. Ученым еще предстоит провести их дальнейшее исследование, чтобы определить, к какому виду принадлежало это существо. Науке известно несколько видов травоядных рогатых и бронированных трицератопсов.

Чтобы определить тип, палеонтологам необходимо найти хотя бы одну из трех костей, образующих тяжелый щит на голове ящера. Часть черепа удалось поднять из земли, и ее очищением занимаются волонтеры. Предварительно установлено, что возраст найденного животного составляет 66-68 миллионов лет.

"На данный момент мы не уверены на 100 процентов в том, что это трицератопс, - говорит палеонтолог Сальвадор Бастиен. - Мы не можем исключить, что это совершенно новый вид, которого никто никогда ранее не видел. Мы все были удивлены, увидев, насколько массивны эти кости".

Впрочем, на данный момент музей называет находку "трицератопсом".