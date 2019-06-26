Матвиенко: Решение ПАСЕ идет вразрез с санкционной политикой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценивает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о безусловном восстановлении полномочий российской делегации.

"Как бы мы ни назвали принятое решение, но, по своей сути, это такой первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет", - приводит ее слова пресс-служба СФ.

"Оцениваю итоги голосования по резолюции, по докладу в Страсбурге, безусловно, позитивно. Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала", - считает глава Совфеда. Тем самым, отметила она, "сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ".

Спикер также назвала неприличным и неприемлемым поведение украинской делегации, которая пыталась сорвать заседание. "Хочу отметить в этой связи конструктивную роль, выдержку, проявленную председателем ПАСЕ Лилиан Паскье, позиция которой была взвешенной и беспристрастной", - добавила она.

Перспективы работы российский делегации в ассамблее глава Совфеда оценивает позитивно, даже с учетом того, что оппоненты России, инициаторы санкций "из ПАСЕ никуда не исчезли". "Безусловно, в каком-то виде их противодействие инициативам нашей делегации будет ощущаться и дальше", - полагает она.

"Мы это понимаем. Но мы готовы к этому. Уверена, наша делегация и в таких условиях сможет работать эффективно, продуктивно, опираясь на позицию ответственного, конструктивного большинства", - заключила председатель СФ.

Напомним, в среду ПАСЕ приняла решение о полном восстановлении полномочий российской делегации. За это решение проголосовали 116 парламентариев, против 62, воздержалось 10. Ранее ассамблея приняла резолюцию, в соответствии с которой ни одна делегация не может быть лишена права быть представленной в ПАСЕ, выступать и голосовать. Россия намерена добиваться полного запрета на любые политические ограничения для всех членов ассамблеи.