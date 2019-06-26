Новый Discovery Sport оперативно определился с ценой в рублях

Land Rover объявила о начале приёма заказов на новый Discovery Sport, который представили всего лишь месяц назад. Учитывая масштаб изменений, кроссовер несильно прибавил в цене.

Напомним, за дореформенный Discovery Sport просили от 2 850 000 рублей, цена на новинку стартует с отметки 2 930 000 рублей. В состав базовой комплектации Standart входят: рулевое колесо, зеркала заднего вида и лобовое стекло с функцией обогрева, программируемый запуск двигателя, передние и задние датчики парковки, светодиодные фары, мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, пакет систем помощи водителю и фирменных внедорожных технологий.

Линейка моторов представлена двухлитровыми бензиновыми двигателями мощностью 200 и 249 л.с. и дизелями аналогичного объёма с отдачей 150 и 180 л.с. Все моторы идут в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Во всех комплектациях Discovery Sport оснащён системой полного привода.

Премьера самой продаваемой модели Land Rover состоялась 22 мая 2019 года. Кроссовер сменил платформу, получил пересмотренную внешность, салон и расширенный список опционального оборудования. Discovery Sport сохранил версии с посадочной формулой "5+2".

Конкурентами "британца" в России станут Audi Q5 (от 3 270 000 рублей), BMW X3 (от 3 180 000 рублей), Mercedes-Benz GLC (от 3 650 000 рублей), в качестве более бюджетной альтернативы можно рассмотреть Hyundai Santa Fe (от 2 099 000 рублей), Skoda Kodiaq Scout (от 2 766 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.