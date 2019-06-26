Новый кроссовер Ford Puma - настоящий хищник, но не для России

Ford Puma - компактное купе, которое производилось в Кёльне с 1997 по 2002 год. Спустя годы модель возвращается, но уже в другой ипостаси: теперь Puma - это кроссовер размером с Fiesta (точных габаритов в компании не озвучили) с симпатичным дизайном, спортивным силуэтом, рекордной для класса вместимостью багажника, прогрессивной силовой установкой и богатым набором опций, которому бы позавидовали автомобили рангом повыше.

Новинка выйдет на рынок с гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором (BISG), который рекуперирует энергию при торможении и отдаёт её для обеспечения жизнедеятельности электронных бортовых систем, он также ответственен за систему "стоп-старт", помогает при ускорении -может предоставить порядка 20 Нм крутящего момента.

Главной движущей силой является литровый трёхцилиндровый EcoBoost. Благодаря BISG инженеры смогли сократить степень сжатия двигателя и установить турбонагнетатель большего размера. Мягкий гибрид предложат в двух вариантах мощности: 125 и 155 л.с. Заявленный средний расход на 100 км пробега от 5.4-5.6 литра.

В моторной гамме будут варианты и без дополнительной электрической надстройки. На первом этапе Puma моно будет заказать с бензиновым EcoBoost мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой МКП, в будущем появится версия с дизелем EcoBlue и роботизированной трансмиссией.

В Ford очень гордятся "бескомпромиссным объёмом багажного отделения" нового Puma. Кроссовер предлагает 456 литров полезного пространства и уникальное решение Ford MegaBox для транспортировки предметов в горизонтальном положении высотой до 115 мм, например, высокого цветка или сумок для гольфа. Система бесконтактного открытия багажника на Ford Puma реализована - достаточно просто провести ногой под задним бампером.

Фото: Пресс-служба Ford.

Для новинки доступен комплекс Ford Co-Pilot360, работу которого обеспечивают 12 ультразвуковых датчиков, три радара и две камеры. Автомобиль умеет распознавать знаки, дорожную разметку, а камера с углом обзора 180 градусов (к слову, это тоже прерогатива авто классом выше) при движении задним ходом поможет предупредить столкновение с другими транспортными средствами, препятствиями, пешеходами или велосипедистами. Также Puma можно будет купить с помощником парковки, адаптивным круиз-контролем, автоматической системой переключения света и другими опциями, которые, по словам представителей Ford, сделают управление машиной интуитивно понятным и безопасным.

Ford Puma может предложить даже кресла с функцией массажа - это действительно роскошь для автомобиля B-сегмента. В списке опций есть панорамная крыша, цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедиа Ford Sync 3 с 8-дюймовым тачскрином, аудиосистема Bang & Olufsen с сабвуфером и десятью динамиками.

Фото: Пресс-служба Ford.

Puma будет предложен в двух версиях исполнения: ST Line и Titanium. Первый характеризуют спортивные элементы дизайна и особая настройка шасси от Ford Performance. В стандартной комплектации кроссовер оснащён 18-дюймовыми дисками, решётка и противотуманки имеют чёрную глянцевую отделку, опционально можно заказать большой спойлер. В салоне - кожаные кресла (опция) с контрастной прострочкой, алюминиевые вставки на рычаге КП, педали с металлическими накладками. В общем, здесь есть всё, что мы уже видели на спортивных моделях Ford.

Puma Titanium - это для тех, кто ищет стиля. Декоративные элементы преимущественно хромированные, в отделке интерьера использован декор "под дерево", в дверных картах присутствуют тканевые вставки.

Продажи новинки на европейском рынке начнутся в конце 2019 года. И у новинки, пожалуй, есть все шансы здорово подвинуть конкурентов, которых в ближайшее время определенно станет больше. В России кроссовер не появится, так как компания Ford ослабила своё присутствие в нашей стране, оставив исключительно линейку коммерческих автомобилей.