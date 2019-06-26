Opel представил новую Corsa во второй раз

Месяц назад состоялась премьера нового поколения Opel Corsa, созданного на платформе PSA Group, но в мае немцы презентовали только электрическую версию. Теперь же компания решила поделиться фотографиями и подробностями о модели с ДВС.

Линейка моторов была предсказуема - результат соплатформенности Corsa с Peugeot 208. Базовым для новинки стал трёхцилиндровый "атмосферник" 1.2 PureTech мощностью 75 л.с, которому положена исключительно 5-сутпенчатая МКП.

Есть турбированные версии этого агрегата, они выдают 100 и 130 л.с. Менее мощная в базе агрегатируется 6-скоростной "механикой", опционально доступен "автомат". Для 130-сильного Opel Corsa альтернатив нет никаких - только 8-диапазонная АКП. Также хэтчбек можно будет купить со 100-сильным 1.5-литровым дизелем.

Премьера нового поколения Opel Corsa состоялась в конце мая. Автомобиль весит рекордно мало - 980 кг в самой лёгкой модификации. В качестве опций для модели предусмотрены матричные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, большой список ассистентов безопасности.

В России Opel Corsa не появится. Бренд вернётся на наш рынок, как ожидается, в четвёртом квартале 2019 года с тремя моделями: минивэном Opel Zafira Life, коммерческим фургоном Opel Vivaro и кроссовером Opel Grandland X.

Фото: Пресс-служба Opel.