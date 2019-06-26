Озвучены поддержавшие РФ в ПАСЕ государства

Опубликована статистика голосования за резолюцию по вопросу участия российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Единогласно в поддержку документа выступили представители Сербии, Турции, Франции, Австрии, Азербайджана, Андорры, Ирландии, Испании, Исландии, Кипра, Норвегии и Сан-Марино. Всего за это выступили 23 государства.

Против участия Москвы в июньской сессии единогласно выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина, передает RT. Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

Напомним, что ПАСЕ накануне приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. За принятие документа проголосовали 118 депутатов организации, 62 высказались против, 10 воздержались. Парламентариям понадобилось на это почти девять часов.

В принятой резолюции говорится, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Это открывает России возможность вернуться в ПАСЕ после пяти лет отсутствия.

"ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки бешеному сопротивлению антироссийского альянса", - отметил ранее сенатор Алексей Пушков. Между тем Москва указывала, что для возвращения России необходимы гарантии прав всех делегаций голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.