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26.06.2019 01:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медсестра детской клиники побила маленького пациента и силой пыталась привязать его к кровати бинтами, чтобы ребенок не бегал по коридорам. Инцидент произошел в Морозовской больнице. Действия медицинского работника попали на видео.

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Женщина, применившая физическую силу, оказалась студенткой медицинского колледжа, которая проходила практику в терапевтическом отделении больницы. От работы она была отстранена. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, информирует ТАСС.

Пострадавший мальчик оказался в медучреждении после насилия в приемной семье. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано.

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Это не первый случай применения насилия медсестрами по отношению к детям. Так, в прошлом году в больнице Сахалина сотрудницы медицинского учреждения завернули в простынь и связали пятилетнего ребенка колготками. А в Петербурге медсестра по неосторожности ударила новорожденного ребенка головой о стенку инкубатора для недоношенных детей.

Происшествия Преступления Криминал Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица Президент Уполномоченный по правам ребенка ЦФО Москва
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