Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Медсестра детской клиники побила маленького пациента и силой пыталась привязать его к кровати бинтами, чтобы ребенок не бегал по коридорам. Инцидент произошел в Морозовской больнице. Действия медицинского работника попали на видео.

Женщина, применившая физическую силу, оказалась студенткой медицинского колледжа, которая проходила практику в терапевтическом отделении больницы. От работы она была отстранена. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося, информирует ТАСС.

Пострадавший мальчик оказался в медучреждении после насилия в приемной семье. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано.

Это не первый случай применения насилия медсестрами по отношению к детям. Так, в прошлом году в больнице Сахалина сотрудницы медицинского учреждения завернули в простынь и связали пятилетнего ребенка колготками. А в Петербурге медсестра по неосторожности ударила новорожденного ребенка головой о стенку инкубатора для недоношенных детей.