Подозреваемый в отравлении москвичей мужчина отправлен в СИЗО

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 26-летнего Мурата Сабанова. Его, напомним, подозревают в серии отравлений молодых людей в районе Чистых прудов. Злоумышленник знакомился с молодежью, после чего опаивал их коктейлем из лекарственных препаратов и грабил.

В настоящий момент следствие располагает данными об 11 пострадавших от рук подозреваемого. Но эта цифра еще может увеличиться. В следственном изоляторе Мурат Сабанов проведет как минимум до 25 августа 2019 года.

Стоит отметить, что судебное заседание по избранию меры пресечения началось с опозданием. Оказалось, что молодому человеку уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и чтобы назначить новую, предыдущую следует сперва отменить. А следователи этого не сделали, поэтому судья объявила перерыв. После него выяснилось, что подписка о невыезде Сабанову избрана в рамках другого уголовного дела, не соединенным в одно производство с рассматриваемым.

Следователь следственного управления УВД по ЦАО Москвы Антон Мартынов обосновал необходимость заключения подозреваемого под стражу тем, что Сабанов может скрыться от следствия. Прокурор поддержал просьбу об аресте молодого человека.

Свою вину Сабанов в суде признал, но только частично. По его словам, он, действительно, обокрал троих молодых людей, но не травил их ничем. В то же время, согласно оглашенным в суде материалам следствия, по месту жительства у Сабанова в ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, порошок и жидкость, в составе которых обнаружены нейролептики феназепам и трамадол. Ранее в МВД сообщали, что установили чем именно травил своих жертв задержанный. Это коктейль из лекарственных препаратов феназепам, клозапин и трамадол. Именно их злоумышленник подмешивал в напитки, которые предлагал своим случайным знакомым.

Напомним, в настоящее время в отношении серийного отравителя возбуждено сразу 7 уголовных дел. Ему вменяются такие составы преступлений, как "кража", "разбой" и "грабеж".

Стоит напомнить, что полицейские задержали Мурата Сабанова еще 8 июня, но отпустили его под подписку о невыезде. После чего случаи отравлений с последующими ограблениями в центре Москвы возобновились. И только после публикации материала в одном из онлайн-издании, фоторедактор которого стала жертвой отравителя, полицейские повторно задержали Сабанова.