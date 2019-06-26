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26.06.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в деле московского отравителя увеличилось до 11

Текст: Иван Петров
В полиции рассказали об увеличении числа лиц, пострадавших от действий 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который опаивал своих жертв коктейлем из лекарственных препаратов, прежде чем обокрасть. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на данный момент полицейскими установлены 11 потерпевших.

Увеличилось и количество уголовных дел. Так, 25 июня полицейские расследовали в отношении отравителя четыре дела, а на следующий день к ним добавились еще три. "Общее количество уголовных дел, расследуемых в отношении подозреваемого достигло семи", - отметила Волк, чьи слова приводит официальный сайт МВД.

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Задержанному вменяются сразу три уголовных статьи - "кража", "разбой" и "грабеж". В МВД добавили, что в среду следствие обратится в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне стало известно, что специалисты экспертно-криминалистического центра определили химический состав отравы, которую использовал задержанный Сабанов для обездвиживания своих жертв и последующего их грабежа. Было установлено, что злоумышленник использовал лекарственные средства феназепам, клозапин, трамадол. Именно эти препараты подозреваемый подмешивал в газированные напитки и предлагал своим жертвам.

Ранее полицейские уже задерживали Сабанова, но отпустили его под подписку о невыезде. "8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан. Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, был доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской республики. Он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение", - рассказали в пресс-центре МВД.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Параллельно бригадами "скорой помощи" пострадавшие были доставлены с места происшествия в медицинские организации. После выписки они обратились в отдел МВД России по Басманному району столицы.

Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил "Фантой", выпив которую они потеряли сознание. Придя в себя, потерпевшие обнаружили пропажу денежных средств и смартфонов. Однако дела полицейские почему-то возбудили по статье "кража". И еще более странное решение: после предъявления обвинения отпустили задержанного под подписку о невыезде.

Только после публикации материала в одном из онлайн-изданий, фоторедактор которого стала жертвой отравителя, полицейские повторно задержали злоумышленника и провели обыск в хостеле, где он проживал. Там были обнаружены некоторые из похищенных вещей и белый порошок, который использовал отравитель.

В свою очередь Следственный комитет хочет забрать это резонансное уголовное дело от полиции в свое производство.

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"По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственным органами ГСУ СК по Москве. Следователи намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверить мужчину на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений с возможным использованием психотропных веществ", - говорится в сообщении СК России.

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