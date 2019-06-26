Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца

Басманный районный суд Москвы до 28 июля продлил меру пресечения всем трем сестрам Хачатурян - Кристине, Ангелине и Марии, обвиняемым в убийстве своего отца. Эта мера, похожая на домашний арест, предусматривает запрет определенных действий.

По решению суда, сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с девятнадцати вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи, в том числе интернет, за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд запретил им давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела. Но в отличие от домашнего ареста электронные браслеты слежения на них не надевают.

Следствие считает полностью доказанной вину сестер в убийстве своего отца - 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания.

Официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко сообщила, что обвинение в окончательной редакции сестрам уже предъявлено. Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ - "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

Представитель следственного ведомства сказала, что при оценке действий обвиняемых учтено, "что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".

Следователями предприняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств, в том числе посредством назначения комплексных психолого-психиатрических экспертиз. В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий. В обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. С учетом установленных в ходе следствия данных будет дана всесторонняя правовая оценка действиям отца обвиняемых. Из сказанного можно сделать вывод, что следствие учло все, что было возможно в конкретно этой ситуации. Теперь важно, чтобы с аргументами следствия согласился суд.