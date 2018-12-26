Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Басманный районный суд Москвы в среду рассмотрел ходатайство следствия о продлении сестрам Хачатурян , обвиняемым в убийстве своего отца, запрета на определенные действия.

Кристина, Ангелина и третья, несовершеннолетняя сестра, находятся в разных квартирах. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Эту меру суд продлил до 28 марта следующего года.

Согласно постановлению суда, сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с 21:00 до 07:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом.

Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела.

Напомним, в конце июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три его дочери были задержаны по подозрению в совершении преступления. Затем их арестовали и отправили по решению суда в СИЗО. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Убийство Хачатуряна вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Особенно после заявления ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова - после посещения сестер в изоляторе временного содержания он рассказал о том, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец фактически использовал их как рабынь". Вскоре сестрам изменили меру пресечения на более мягкую.

По заявлению представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

