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26.12.2018 14:45
Рубрика: Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Текст: Владимир Федосенко

Басманный районный суд Москвы в среду рассмотрел ходатайство следствия о продлении сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, запрета на определенные действия.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Кристина, Ангелина и третья, несовершеннолетняя сестра, находятся в разных квартирах. К ним применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Эту меру суд продлил до 28 марта следующего года.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Согласно постановлению суда, сестрам запрещено покидать квартиры, где они проживают, с 21:00 до 07:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом.

Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела.

Напомним, в конце июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Все три его дочери были задержаны по подозрению в совершении преступления. Затем их арестовали и отправили по решению суда в СИЗО.  Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Фото: EPA-EFE/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Убийство Хачатуряна вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Особенно после заявления ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова - после посещения сестер в изоляторе временного содержания он рассказал о том, что "отец не пускал их учиться, дома у него был склад оружия, которым он постоянно угрожал" и что "отец фактически использовал их как рабынь". Вскоре сестрам изменили меру пресечения на более мягкую.

По заявлению представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".
 

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